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Сегодня, 09:14

Индзаги считает, что сборная Италии еще проявит себя при Спалетти

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о Лучано Спалетти, возглавляющем сборную Италии.

«Наша сборная не очень хорошо выступила на Евро, но со Спаллетти команда находится в надежных руках. У него есть молодеж, мы должны верить в будущее», — цитирует Индзаги журналист Николо Скира.

Сборная Италии уступила сборной Швейцарии в 1/8 финала (0:2) Евро-2024. Итальянская федерация футбола решила продолжить сотрудничество со Спаллетти до ЧМ-2026.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Симоне Индзаги
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