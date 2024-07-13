Индзаги считает, что сборная Италии еще проявит себя при Спалетти

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о Лучано Спалетти, возглавляющем сборную Италии.

«Наша сборная не очень хорошо выступила на Евро, но со Спаллетти команда находится в надежных руках. У него есть молодеж, мы должны верить в будущее», — цитирует Индзаги журналист Николо Скира.

Сборная Италии уступила сборной Швейцарии в 1/8 финала (0:2) Евро-2024. Итальянская федерация футбола решила продолжить сотрудничество со Спаллетти до ЧМ-2026.