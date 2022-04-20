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Сегодня, 01:28

Индзаги считает, что «Интер» может сражаться до конца во всех турнирах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Миланом» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии похвалил свою команду. Он надеется, что команда получила импульс, необходимый в гонке за победу в серии А.

«Сегодня мои парни были фантастическими. Мы сыграли дерби с умом, тактикой, ударами в нужное время. Мы хотели финал и победу в этом дерби, так как до этого было три очень разных игры, но эта стоила места в финале.

Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс, и мы работали над этим с 8 июля. Мы выиграли суперкубок в январе, у нас впереди финал в мае, и мы также хотим закончить сезон в серии А наилучшим образом. Однако нам еще предстоит пройти долгий путь. Хотим сражаться до конца на всех фронтах», — приводит слова Индзаги Mediaset.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 31 9 12 10 47-49 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 31 4 7 20 25-69 18
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37 тур
38 тур
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
20.04 19:45
Удинезе – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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