Индзаги считает, что «Интер» может сражаться до конца во всех турнирах

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Миланом» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии похвалил свою команду. Он надеется, что команда получила импульс, необходимый в гонке за победу в серии А.

«Сегодня мои парни были фантастическими. Мы сыграли дерби с умом, тактикой, ударами в нужное время. Мы хотели финал и победу в этом дерби, так как до этого было три очень разных игры, но эта стоила места в финале.

Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс, и мы работали над этим с 8 июля. Мы выиграли суперкубок в январе, у нас впереди финал в мае, и мы также хотим закончить сезон в серии А наилучшим образом. Однако нам еще предстоит пройти долгий путь. Хотим сражаться до конца на всех фронтах», — приводит слова Индзаги Mediaset.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.