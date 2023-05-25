Индзаги: «Я счастлив, потому что «Интер» выиграл кубок, который хотел»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Кубка Италии.

«Я счастлив, потому что мы выиграли кубок, который хотели. Нам удалось подтвердить то, что мы сделали в прошлом сезоне. «Фиорентина» — хорошая команда, которая доставила нам много проблем. «Интер» плохо начал матч, что для нас редкость, но парни все равно сделали все правильно, оставшись в игре, а затем переломили ход встречи. У нас впереди две последние игры в чемпионате, затем финал в Стамбуле и отличный сезон, который мы хотим продолжить», — цитирует Football Italia Индзаги.

Для «Интера» это второй трофей в этом сезоне. Ранее команда разгромила «Милан» (3:0) в финале Суперкубка Италии-2022.