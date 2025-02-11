Индзаги — о победе над «Фиорентиной»: «Решающий матч на пути «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1).

«Мы одержали победу в решающем матче на нашем пути, матче, в котором участвовала зрелая команда. Критика? Мы не особо прислушивались к тому, что про нас говорили. Важно было, что это говорили насчет меня, а не команды, так что никаких проблем», — приводит слова Индзаги журналист Николо Скира.

После этого матча «Интер» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка. «Фиорентина» с 42 очками — на шестой строчке.