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Индзаги похвалил Мартинеса за игру в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об игре нападающего Лаутаро Мартинеса после матча с «Миланом» (1:0). В этой встрече его гол стал победным.

«На протяжении 12 месяцев Мартинес стабильно показывает высокий уровень футбола. Из-за травм Лукаку и Корреа он почти не отдыхал. Но при этом не стоит умалять достоинства других футболистов «Интера», — цитирует специалиста Football-Italia.

В этом сезоне 25-летний аргентинец провел 21 матч в серии А, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
0
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 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
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 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
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 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
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Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
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Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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