Индзаги поделился мнением о физической форме Лукаку

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает об игре нападающего Ромелу Лукаку.

Бельгиец пропустил почти всю первую половину сезона из-за травмы и на данный момент старается вернуться в строй.

«Мы знаем, что такое бывает с каждым нападающим. Жаль, что сейчас от этого страдают все наши форварды. Надеюсь, в ближайшее время удача вновь повернётся к нам лицом», — цитируе DAZN Индзаги.

Лукаку провел в серии А 17 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.