Индзаги поделился эмоциями от победы над «Ювентусом» в Суперкубке Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Ювентусом» (2:1) в Суперкубке Италии отметил силу соперника. Нападающий Алексис Санчес забил победный мяч на 120-й минуте встречи.

«Нам противостояла сильная команда, которая играла в стиле «Ювентуса». Они не создали много моментов, как это сделали мы, и победа была заслуженной.

«Ювентус» оставался в игре, они позволяли нам владеть мячом, но мы занем, что обыграть их никогда не бывает легко. У меня был удачный предыдущий опыт против них в Суперкубке. Сегодня мы выиграли первый трофей на глазах у наших болельщиков, так что я очень счастлив", — сказал Индзаги Sport Mediaset.