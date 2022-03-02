Индзаги объяснил, почему матч с «Миланом» не получился зрелищным

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги назвал правильным результатом ничью с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии — 0:0. Также он вспомнил поражение от «Милана» в серии А (1:2).

«Думаю, что дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими, так как на карту поставлено многое. Обе команды волновались и ждали 180 минут.

Будем готовиться к ответному матчу, мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей. Сегодня была наша 36-я игра в сезоне, поэтому нам нужно восстановить опасность у ворот соперника.

Думаю, что ничья была правильным результатом. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби серии А со счетом 1:2, которое до 75-й минуты выглядело совершенно по-другому", — сказал Индзаги Mediaset