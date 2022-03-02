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Сегодня, 03:55

Индзаги объяснил, почему матч с «Миланом» не получился зрелищным

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги назвал правильным результатом ничью с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии — 0:0. Также он вспомнил поражение от «Милана» в серии А (1:2).

«Думаю, что дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими, так как на карту поставлено многое. Обе команды волновались и ждали 180 минут.

Будем готовиться к ответному матчу, мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей. Сегодня была наша 36-я игра в сезоне, поэтому нам нужно восстановить опасность у ворот соперника.

Думаю, что ничья была правильным результатом. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби серии А со счетом 1:2, которое до 75-й минуты выглядело совершенно по-другому", — сказал Индзаги Mediaset

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
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 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Верона

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Сассуоло

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