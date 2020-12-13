Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2).

«Мы знали, что у нас могут быть проблемы. Однако мы создали много моментов, и при этом я не помню, чтобы Пепе Рейне приходилось нас спасать. Однако, когда делаешь такие ошибки в защите, логично, что ты проиграешь.

В серии А каждая игра непредсказуема и сложна. Мы вернемся на поле через пару дней и постараемся вернуть потерянные очки. Нам не хватает наших болельщиков, ведь у нас довольно много игроков, настроение которых может меняться в зависимости от атмосферы. Некоторые игроки устали на психологическом уровне, так что ошибки влияют на концентрацию. Мы знали, что Лига чемпионов нанесет ущерб нашей форме в серии А», — приводит слова Индзаги DAZN.