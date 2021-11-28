Индзаги о победе над «Венецией»: «Это третья игра «Интера» за шесть дней, но мы сыграли в хороший футбол»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии против «Венеции» (2:0).
«Мы в хорошей форме, это наша третья игра за шесть дней, но мы показали отличный характер и сыграли в хороший футбол. Единственный минус в том, что мы должны были забить второй гол раньше, потому что «Венеция» — один из сюрпризов сезона. «Мы — «Интер», и должны были решить игру раньше, но в сложившихся обстоятельствах мы счастливы.
«Интер» — чемпион Италии, некоторые говорили, что это должен быть переходный год, когда основное внимание было уделено спасению клуба, но я приехал сюда, чтобы найти клуб, который поддерживает меня во всем, команду выдающихся парней», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
«Интер» набрал 31 очко и занимает третье место. У «Венеции» 15 очков и 15-я позиция.
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