Индзаги и игроки «Интера» отказались общаться с журналистами после матча с «Лацио»

Футболисты и тренеры «Интера» проигнорировали представителей прессы после матча 37-го тура серии А.

Игра прошла в воскресенье, 18 мая, и завершилась ничьей со счетом 2:2. Футболисты миланского клуба остались недовольны результатом и судейством Даниэле Киффи, поэтому отказались от общения с журналистами на пресс-конференции.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получил красную карточку на 88-й минуте матча после назначения пенальти в пользу «Лацио».

Перед последним туром чемпионата Италии «Интер» с 78 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» один балл.