Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал дебютную игру Хоакина Корреа в матче второго тура серии А против «Вероны» (3:1).

«Мы хорошо подготовились к этой игре. У нас не было много времени, чтобы Джеко и Мартинес тренировались вместе, но Лаутаро выздоровел и действительно воодушевлен. Корреа, Мариано Сатриано и Стефано Сенси готовы выйти со скамейки запасных. Мне очень нравится Корреа, я его очень хорошо знаю, он вишенка на торте для этой команды. Он многое привнесет в «Интер» , — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

26 августа «Интер» сообщил об аренде Корреа у «Лацио» с опцией обязательного выкупа. В матче с «Вероной» 27-летний аргентинец оформил дубль.