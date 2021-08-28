Индзаги: «Хоакин Корреа — вишенка на торте для «Интера»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал дебютную игру Хоакина Корреа в матче второго тура серии А против «Вероны» (3:1).
«Мы хорошо подготовились к этой игре. У нас не было много времени, чтобы Джеко и Мартинес тренировались вместе, но Лаутаро выздоровел и действительно воодушевлен. Корреа, Мариано Сатриано и Стефано Сенси готовы выйти со скамейки запасных. Мне очень нравится Корреа, я его очень хорошо знаю, он вишенка на торте для этой команды. Он многое привнесет в «Интер», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
26 августа «Интер» сообщил об аренде Корреа у «Лацио» с опцией обязательного выкупа. В матче с «Вероной» 27-летний аргентинец оформил дубль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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