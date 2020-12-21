Индзаги готов продлить контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (2:0).

«Видя то отношение, которое мы продемонстрировали в этом матче, можно понять, что мы улучшаем нашу игру против больших клубов. Вся команда выступила хорошо, я просил всех ударно начать матч.

Мой контракт? Я работаю вместе с Клаудио Лотито 17 лет, поэтому наше взаимопонимание выходит за рамки футбола. Мы немного поговорили после матча с «Брюгге». Все знают, как я люблю «Лацио», так что посмотрим, как все сложится», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Римляне набрали 21 очко и занимают восьмое место. У неаполитанцев 23 очка и пятая позиция.