Индзаги близок к продлению контракта с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги близок к продлению контракта.

«Недавно я видел президента клуба. Он сказал мне, что контракт готов, поэтому я жду его подписания», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

44-летний итальянец возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Под его руководством римляне стали обладателями Кубка Италии и дважды выиграли Суперкубок страны.

«Лацио» после 19 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 34 очка.