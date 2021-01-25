Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Индзаги близок к продлению контракта с «Лацио»

05:52
Теги:

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги близок к продлению контракта.

«Недавно я видел президента клуба. Он сказал мне, что контракт готов, поэтому я жду его подписания», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

44-летний итальянец возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Под его руководством римляне стали обладателями Кубка Италии и дважды выиграли Суперкубок страны.

«Лацио» после 19 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 34 очка.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир