Индзаги близок к продлению контракта с «Лацио»
05:52
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги близок к продлению контракта.
«Недавно я видел президента клуба. Он сказал мне, что контракт готов, поэтому я жду его подписания», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
44-летний итальянец возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Под его руководством римляне стали обладателями Кубка Италии и дважды выиграли Суперкубок страны.
«Лацио» после 19 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 34 очка.
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