Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020. Он забил 36 голов в чемпионате Италии, что дало 72 очка.

На четыре очка от него отстал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В чемпионате Германии на четыре тура меньше.

Обладатель «Золотой бутсы» не представляет чемпионат Испании впервые с 2008 года. Тогда награду выиграл форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, представлявший «Манчестер Юнайтед». В 2014 году форвард «Ливерпуля» Луис Суарес также выиграл «Золотую бутсу», но тогда он ее разделил с тем же Роналду, который уже представлял испанский «Реал».

«Золотая бутса» уходит в Италию третий раз в истории. В 2006 году трофей выиграл Лука Тони («Фиорентина»), год спустя — Франческо Тотти («Рома»).

Рекорд по числу «Золотых бутс» удерживает капитан «Барселоны» Лионель Месси — 6. У Роналду их четыре, у остальных футболистов — не больше двух.