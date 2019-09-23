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Иммобиле извинился перед Индзаги за оскорбления

15:10

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле извинился перед главным тренером Симоне Индзаги за свой гнев в соцсетях. На 63-й минуте 29-летний игрок выругался на специалиста после того, как тот поменял его на Фелипе Кайседо.

— Иногда давление заставляет делать нас неприемлемые вещи. Я хочу извиниться перед партнерами по команде и тренером за свое поведение. Все ошибаются, важно учиться на ошибках, — написал Иммобиле в своем Instagram.

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Парма» (2:0) Иммобиле забил победный гол на 8-й минуте.

Публикация от Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

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