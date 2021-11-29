Иммобиле извинился перед фанатами «Лацио» за поражение от «Наполи»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал, что думает о поражении команды в матче серии А с «Наполи» (0:4).

«Мы разочарованы, и я здесь, чтобы извиниться от имени всей команды, потому что такие выступления недопустимы. Сложно сказать, что случилось, но «Наполи» были единственной командой, которая играла сегодня», — сказал Иммобиле DAZN.

Дубль в составе победителей сделал Дрис Мертенс. Также отличились Петр Зелиньский и Фабиан Руис.

«Наполи» набрал 35 очков и вновь вышел на первое место. У идущего вторым «Милана» на три очка больше. «Лацио» на восьмом месте — 21 очко.