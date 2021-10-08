Иммобиле и Ачерби согласовали новые контракты с «Лацио»

Лидеры «Лацио» Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби подписали новые долгосрочные контракты с клубом, утверждает Calciomercato.

Новое соглашение Иммобиле рассчитано до лета 2026 года, в то же время Ачерби должен остаться на «Стадио Олимпико» минимум до 2025 года. Подписи под контрактами были поставлены в конце прошлого сезона.

Сообщается, что официально о пролонгации соглашений с футболистами будет объявлено в ближайшее время.

Зарплата Ачерби — 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Иммобиле играет в «Лацио» с 2016 года, зарабатывает вдвое больше.