Иммобиле и Ачерби согласовали новые контракты с «Лацио»
Лидеры «Лацио» Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби подписали новые долгосрочные контракты с клубом, утверждает Calciomercato.
Новое соглашение Иммобиле рассчитано до лета 2026 года, в то же время Ачерби должен остаться на «Стадио Олимпико» минимум до 2025 года. Подписи под контрактами были поставлены в конце прошлого сезона.
Сообщается, что официально о пролонгации соглашений с футболистами будет объявлено в ближайшее время.
Зарплата Ачерби — 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Иммобиле играет в «Лацио» с 2016 года, зарабатывает вдвое больше.
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