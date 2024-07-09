Иммобиле хочет продолжить карьеру в «Бешикташе»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет перейти в «Бешикташ», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, турецкий клуб предложил 34-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Отмечается, что Иммобиле уже принял предложение команды из Стамбула.
При этом «Бешикташ» не готов платить компенсацию за футболиста, поэтому тот обратился к президенту «Лацио» Клаудио Лотито с просьбой пойти ему навстречу, учитывая вклад Иммобиле в успехи римского клуба, и расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны.
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
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7
|Лацио
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
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11
|Дженоа
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12
|Монца
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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|0-0
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16
|Кальяри
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|0-0
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17
|Эмполи
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
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19
|Комо
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20
|Венеция
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|0
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38 тур
|18.08
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Милан – Торино
|- : -
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
|- : -
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
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Ювентус – Комо
|- : -
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Лацио – Венеция
|- : -
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Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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