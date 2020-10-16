Иличич вернулся в расположение «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич вернулся в расположение команды, сообщается на официальном сайте клуба.
32-летний босниец пропустил вторую часть сезона из-за депрессии. В начале августа стало известно, что Йосип страдает из-за проблем с психикой. У игрока наступила депрессия: по некоторым данным — из-за измены жены, по другой информации — на него сильно повлияла ситуация с коронавирусом и количество смертей в Италии.
В сезоне-2019/20 Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 официальных матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
??— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 16, 2020
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Bentornato Profesor! ??? Welcome back Josip!#Ili?i? #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/IkwXRQ0DyJ
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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