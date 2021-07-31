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Иличич хочет покинуть «Аталанту» этим летом

23:32
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не стал скрывать, что полузащитник Йосип Иличи хотел бы покинуть команду.

«В конце прошлого сезона Иличич изъявил желание попробовать что-то новое. Он готовится к сезону необычным образом. Я впервые вижу, что он набрал несколько килограммов, он полностью здоров и не пропустил ни минуты тренировок.

Да, он готовится так усердно потому, что хочет найти команду, которая даст ему возможность добиться чего-то более существенного. Я уважительно отнесся к его желанию, а сейчас он тренируется очень хорошо. Впереди еще месяц, и я не знаю, что будет дальше. Но готовится Иличич отлично», — цитирует специалиста Calciomercato.

В минувшем сезоне Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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