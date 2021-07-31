Иличич хочет покинуть «Аталанту» этим летом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не стал скрывать, что полузащитник Йосип Иличи хотел бы покинуть команду.

«В конце прошлого сезона Иличич изъявил желание попробовать что-то новое. Он готовится к сезону необычным образом. Я впервые вижу, что он набрал несколько килограммов, он полностью здоров и не пропустил ни минуты тренировок.

Да, он готовится так усердно потому, что хочет найти команду, которая даст ему возможность добиться чего-то более существенного. Я уважительно отнесся к его желанию, а сейчас он тренируется очень хорошо. Впереди еще месяц, и я не знаю, что будет дальше. Но готовится Иличич отлично», — цитирует специалиста Calciomercato.

В минувшем сезоне Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.