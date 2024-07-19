Илич провел первую тренировку на базе «Торино» после Евро-2024

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич провел первую тренировку на сборах команды в Пинцоло.

«Сначала Илич занимался в общей группе, затем выполнял беговые упражнения в индивидуальном порядке», — сказал Джулини «СЭ».

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.