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Сегодня, 13:16

Илич провел первую тренировку на базе «Торино» после Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Илич.
Фото Альберто Джулини

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич провел первую тренировку на сборах команды в Пинцоло.

«Сначала Илич занимался в общей группе, затем выполнял беговые упражнения в индивидуальном порядке», — сказал Джулини «СЭ».

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.

Иван Илич
ФК Торино
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