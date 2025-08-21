Илич не входит в планы «Торино». Игроком интересовались «Зенит» и «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний серб не входит в планы тренерского штаба туринцев. В зимнее трансферное окно игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».

В сезоне-2024/25 Илич провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.