Il Mattino: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с командой, сообщает Il Mattino.

По информации источника, 23-летний футболист принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один год.

Отмечается, что согласно условиям нового контракта, Хвича сможет получать до 5 миллионов евро в год с бонусами. Сумма отступных в соглашении не предусмотрена.

В июне агент игрока заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. Грузин провел за команду 92 матча во всех турнирах, отметившись 26 голами и 27 результативными передачами.