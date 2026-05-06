Il Mattino: Конте может уйти из «Наполи» из-за разногласий с руководством

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте находится на грани ухода из клуба из-за разногласий с руководством клуба, сообщает Il Mattino.

По информации источника, 56-летний специалист требует полного доверия в спортивной области работы клуба. Он хочет остаться в «Наполи», но больше не готов идти на компромиссы.

Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии.

В этом сезоне «Наполи» после 35 туров с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее победителем Серии А досрочно стал «Интер».

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