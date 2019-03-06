Икарди вместе с женой встретился с директором "Интера"

"Интер" выступил с заявлением о ситуации вокруг нападающего Мауро Икарди и его жены и агента Ванды Нары.

– Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта сегодня провел теплую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой. Стороны находятся в поисках решения, отвечающее интересам всех участников, – говорится в сообщении, размещенном в Твиттере.

В феврале Икарди был лишен капитанской повязки из-за критический высказываний его жены в сторону "Интера". После этого 26-летний форвард не появлялся на поле. В этом сезоне он провел 28 матчей, в которых щабил 15 мячей.