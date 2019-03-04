Икарди подогрел слухи о переходе в "Ювентус". Лайком в Инстаграме

Нападающий "Интера" Мауро Икарди дал болельщикам очередной повод предполагать его скорый переход в "Ювентус". Причиной стала его активность в соцсетях. Икарди поставил лайк сообщению защитника "Юве" Жоау Канселу после победы туринцев во вчерашнем матче над "Наполи" (2:1).

Причиной такого поступка могли стать дружеские отношения между игроками - в прошлом сезоне Канселу играл за "Интер", однако в свете разговоров о возможном трансфере Икарди его поступок может трактоваться и как намек на скорый уход.

Икарди защищает цвета "Интера" с 2013 года. В этом сезоне он отметился 15 голами в 28 матчах, а в начале февраля его лишили капитанской повязки.