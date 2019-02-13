Икарди больше не будет капитаном "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди больше не будет капитаном миланской команды. Пресс-служба клуба сообщила о том, что новым капитаном назначен голкипер Самир Ханданович.

О причинах подобного решения не сообщается. Напомним, что игрок не может договориться с клубом о новом контракте.

Икарди хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Такая зарплата позволила бы ему стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Действующий контракт форварда с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM – Inter (@Inter) 13 февраля 2019 г.

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