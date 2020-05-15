Игуаин вернулся в расположение «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин вернулся в Италию после двух месяцев в Аргентине, сообщает Football Italia.

32-летний аргентинец был замечен в аэропорту Турина сегодня днем. Ему предстоит пройти медицинское обследование, после чего он проведет две недели в самоизоляции.

Долгое отсутствие Игуаина вызвало вопросы о его будущем в «Ювентусе», однако в клубе заверили, что хотят видеть игрока в Турине до конца его контракта.