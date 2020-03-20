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Игуаин покинул карантин ради больной матери

06:18
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Стали известны причины, по которым нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинул карантин. Как сообщает Goal, 32-летний аргентинец вернулся на свою родину, чтобы навестить серьезно больную мать. Перед отъездом игрок сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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