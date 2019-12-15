Игуаин объяснил, почему принял решение вернуться в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который отметился голевой передачей в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:1), рассказал о поддержке болельщиков.

«После сложного года выбор в пользу возвращения в «Ювентус» был принят, потому что фанаты и товарищи по команде с любовью относились ко мне, — приводит слова Игуаина спортивный журналист Джованни Албанезе. — Самое главное, что дела идут хорошо, значит, это был правильный выбор».

В текущем сезоне 32-летний Игуаин провел 20 матчей за туринцев, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Нападающий выступал за «Челси» на правах аренды с января до лета 2019-го.

#Higuain post #JuveUdinese ? «Dopo un anno complicato, la scelta di restare qua ? stata dovuta all'amore dei tifosi e dei compagni. La cosa pi? importante ? che le cose stanno andando bene, vuol dire che ? stata la scelta giusta» ?? #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) December 15, 2019

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