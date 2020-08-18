Игуаин объяснил, почему никогда не станет тренером

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что не собирается начинать тренерскую карьеру.

«Я не стану тренером из-за ментального и психологического стресса, который неизбежен в этой профессии. Все тренеры приходят в команду со своим цветом волос, а через три года седеют», — цитирует Игуаина Goal.com.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 32 матча в серии А, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.