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Игуаин объяснил, почему никогда не станет тренером

12:30
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что не собирается начинать тренерскую карьеру.

«Я не стану тренером из-за ментального и психологического стресса, который неизбежен в этой профессии. Все тренеры приходят в команду со своим цветом волос, а через три года седеют», — цитирует Игуаина Goal.com.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 32 матча в серии А, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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