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Игуаин может пропустить полуфинал Кубка Италии против «Милана»

21:49
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Ювентус".
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Ювентус".
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может не сыграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии против «Милана», сообщает Football Italia. Футболист получил травму.

Ранее аргентинец получил растяжение задней поверхности правого бедра. О сроках восстановления не сообщалось. Источник указывает, что игрок пропустил последнюю тренировку. Его участие в матче с «Миланом» под вопросом.

Также сообщается, что за «Милан» из-за травм точно не сыграют Златан Ибрагимович, Тео Эрнандес и Самуэль Кастильехо. Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 12 июня. Начало в 19.00 по московскому времени. Первая игра на «Сан-Сиро» завершилась вничью — 1:1.

32-летний Гонсало Игуаин в текущем сезоне провел 34 матча за «Ювентус» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

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