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Игуаин мечтает вернуться в «Ривер Плейт»

06:52
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что хочет вернуться в «Ривер Плейт». 32-летний аргентинец хочет закончить карьеру в родном клубе.

— «Ривер» — это клуб, который дал мне все, начиная от того, что позволил мне расти, до «Реала», купившего меня, но сейчас я не знаю, что произойдет. Моя голова здесь, в Турине, — цитирует TyC Sports Игуаина.

Игуаин до 2007 года выступал за «Ривер Плейт», прежде чем перейти в «Реал» за 12 миллионов евро.

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