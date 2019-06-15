Игуаин хочет завершить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил, что хочет закончить карьеру в "Ювентусе". Об этом заявил его брат Николас. Минувший сезон форвард провел на правах аренды сначала в "Милане", а затем в "Челси".

- Гонсало уважает свой контракт и поэтому останется с "Ювентусом" еще на два года, - приводит Sky Sports слова Николаса. - Его выступления за "Юве" были хорошими, и играть за другую команду в Италии не является решением. Если Гонсало снова сыграет в Италии, то только за "Юве", который им владеет. Думаю, что это может быть год Гонсало. У него столько сил и решимости, и он хочет завершить карьеру в "Юве".

Права на Игуаина принадлежат "Ювентусу". Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Игуаин провел 40 матчей за "Челси", забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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