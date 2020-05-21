Игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки «Ювентуса» прошли тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Corriere dello Sport.

Все футболисты сдали отрицательный тест. В ближайшее время команда вернется к тренировкам в больших группах.

Полузащитники Блез Матюиди и Сами Хедира, у которых в марте был выявлен коронавирус, также приняли участие в тренировках. Также на базу приедут форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Адриен Рабьо, которые прилетели в Италию позже всех.