Игроки «Ювентуса» недовольны методами работы Пирло
19:40
Игроки «Ювентуса» недовольны методами работы главного тренера Андреа Пирло, утверждает Football Italia.
По информации источника, футболистам не нравятся слишком легкие тренировки, а также некоторые публичные заявления специалиста.
Ранее стало известно, что руководство туринского клуба думает о том, чтобы расстаться со специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды в этом сезоне.
9 мая «Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 0:3 в матче серии А. После этой встречи тренер заявил, что не планирует покидать команду. «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170509/why-juventus-players-are-unhappy-pirlo
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