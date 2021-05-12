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Игроки «Ювентуса» недовольны методами работы Пирло

19:40
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Игроки «Ювентуса» недовольны методами работы главного тренера Андреа Пирло, утверждает Football Italia.

По информации источника, футболистам не нравятся слишком легкие тренировки, а также некоторые публичные заявления специалиста.

Ранее стало известно, что руководство туринского клуба думает о том, чтобы расстаться со специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды в этом сезоне.

9 мая «Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 0:3 в матче серии А. После этой встречи тренер заявил, что не планирует покидать команду. «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170509/why-juventus-players-are-unhappy-pirlo

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