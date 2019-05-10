Игроки "Торино" подрались на тренировке. Видео

Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон повздорили на тренировке. В интернете появилось видео, на котором игроки устроили потасовку на тренировке. Однако, по словам хавбека, не стоит воспринимать ситуацию серьезно.

"Для тех, кто не знает, Сальва и я спорим так каждую неделю, но это остается между нами. В этот раз разница лишь в том, что кто-то снял это на видео. Поскольку я не смогу принять участия в игре на этой неделе, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналина и уровень внимания! Сальва и я хорошие друзья, а это просто работа", - написал Ринкон в Инстаграме.