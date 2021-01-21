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Игроки «Ромы» высказали недовольство главному тренеру

20:12
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В «Роме» растет напряжение между некоторыми игроками и главным тренером Паулу Фонсекой, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини требуют возвращения в клуб менеджера команды Джанлуки Гомбера. Специалиста уволили после того, как в 1/8 финала Кубка Италии римский клуб совершил ошибку, сделав шесть замен вместо положенных пяти.

Сообщается, что Джеко и Пеллегрини на тренировке клуба высказали общее мнение команды, требуя возвращения Гомбера. Игроки также обсудили недавние плохие результаты и тактические проблемы.

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