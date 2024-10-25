Игроки «Пескары» проводят тренировки с повязкой на глазу

Футболисты «Пескары» проводят командные тренировки с повязкой на глазу.

Нынешний главный тренер команды Сильвио Бальдини также применял такой метод во время работы в «Катании». Его цель — поддерживать высокую концентрацию каждого отдельного игрока и уменьшить ощущение усталости. К примеру, такую технику часто используют боксеры.

В текущем сезоне серии С «Пескара» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка после девяти туров. Команда не потерпела ни одного поражения.