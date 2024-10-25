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Игроки «Пескары» проводят тренировки с повязкой на глазу

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Футболисты «Пескары» проводят командные тренировки с повязкой на глазу.

Нынешний главный тренер команды Сильвио Бальдини также применял такой метод во время работы в «Катании». Его цель — поддерживать высокую концентрацию каждого отдельного игрока и уменьшить ощущение усталости. К примеру, такую технику часто используют боксеры.

В текущем сезоне серии С «Пескара» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка после девяти туров. Команда не потерпела ни одного поражения.

Футбол
ФК Пескара
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«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
4
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
6
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 8 3 2 3 14-14 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 8 2 3 3 8-13 9
15
 Верона 8 3 0 5 12-15 9
16
 Монца 8 1 4 3 8-9 7
17
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
18
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
19
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
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