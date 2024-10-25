Игроки «Пескары» проводят тренировки с повязкой на глазу
Футболисты «Пескары» проводят командные тренировки с повязкой на глазу.
Нынешний главный тренер команды Сильвио Бальдини также применял такой метод во время работы в «Катании». Его цель — поддерживать высокую концентрацию каждого отдельного игрока и уменьшить ощущение усталости. К примеру, такую технику часто используют боксеры.
В текущем сезоне серии С «Пескара» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка после девяти туров. Команда не потерпела ни одного поражения.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
5
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18-13
|13
|
6
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|
7
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
8
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14-14
|11
|
10
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
|6-5
|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|8
|2
|3
|3
|8-13
|9
|
15
|Верона
|8
|3
|0
|5
|12-15
|9
|
16
|Монца
|8
|1
|4
|3
|8-9
|7
|
17
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
18
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
19
|Лечче
|8
|1
|2
|5
|3-18
|5
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|- : -
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|- : -
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|- : -
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
|1
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