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Игроки «Милана» Тонали и Диас избежали серьезных повреждений

19:00
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали и форвард Браим Диас смогут участвовать в следующем матче команды, несмотря на недавние травмы, сообщается на сайте Gianluca Di Marzio.

Напомним, оба футболиста получили повреждения в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:0), но продолжили тренироваться в общей группе перед матчем в Кубке Италии.

Матч «Милан» — «Торино» состоится завтра, 12 января. Начало — в 22.45 по московскому времени.

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