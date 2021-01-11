Игроки «Милана» Тонали и Диас избежали серьезных повреждений

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали и форвард Браим Диас смогут участвовать в следующем матче команды, несмотря на недавние травмы, сообщается на сайте Gianluca Di Marzio.

Напомним, оба футболиста получили повреждения в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:0), но продолжили тренироваться в общей группе перед матчем в Кубке Италии.

Матч «Милан» — «Торино» состоится завтра, 12 января. Начало — в 22.45 по московскому времени.