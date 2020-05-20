Игроки «Милана» сдали первые тесты на коронавирус. Все отрицательные

Футболисты «Милана» сдали первые тесты на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, и один из игроков не дал положительный результат на коронавирус после первого мазка. Завтра будет проведен второй тест. При отсутствии положительных результатов «Милан» сможет возобновить тренировки в группах на своей базе после 22 мая.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын и форвард команды Даниэль сдали положительный результат два месяца назад, но с тех пор полностью восстановились.