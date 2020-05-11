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Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

11 мая 2020, 23:05
&quot;Кальяри&quot;. Фото EPA
&quot;Кальяри&quot;. Фото EPA
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Футболисты первой команды «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель, сообщает официальный сайт клуба. Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил футболистов, согласившихся отказаться от части заработка в связи с пандемией коронавируса.

Сардинцы стали четвертой командой серии A, которая договорилась о сокращении зарплаты с игроками, после «Ювентуса», «Ромы» и «Пармы».

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