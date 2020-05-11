Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

Футболисты первой команды «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель, сообщает официальный сайт клуба. Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил футболистов, согласившихся отказаться от части заработка в связи с пандемией коронавируса.

Сардинцы стали четвертой командой серии A, которая договорилась о сокращении зарплаты с игроками, после «Ювентуса», «Ромы» и «Пармы».