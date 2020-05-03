Игроки «Интера» смогут индивидуально тренироваться на базе клуба

«Интер» на официальном сайте объявил, что футболисты команды вернутся к индивидуальным тренировкам.

— Игроки первой команды могут использовать поля в тренировочном центре для индивидуальных занятий, — говорится в заявлении клуба. — Все остальные помещения центра останутся закрытыми, за исключением медицинского и технического корпусов комплекса, что необходимо для обеспечения безопасности спортсменов.

Ранее руководство серии А разрешило проводить индивидуальные тренировки командам с 4 мая.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 555 138 человек. Зафиксирован 247 624 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 150 498 человек. В Италии 210 717 заболевших, 28 884 умерших и 81 654 выздоровевших.