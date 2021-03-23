Игроки «Интера» сдали отрицательный тест на коронавирус и отправились в расположение своих сборных

Игроки «Интера» сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.

Футболисты миланского клуба смогут вернуться к тренировкам, а игрокам сборных, в том числе Ромелу Лукаку, Кристиану Эриксену и Марсело Брозовичу, разрешили уехать в расположение национальных команд.

На прошлой неделе местные органы здравоохранения запретили игрокам «Интера» выезжать из Италии, а матч против «Сассуоло» был отложен после того, как в команде выявили четыре случая коронавируса.