Игроки «Интера» сдали отрицательный тест на коронавирус и отправились в расположение своих сборных
01:25
Игроки «Интера» сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
Футболисты миланского клуба смогут вернуться к тренировкам, а игрокам сборных, в том числе Ромелу Лукаку, Кристиану Эриксену и Марсело Брозовичу, разрешили уехать в расположение национальных команд.
На прошлой неделе местные органы здравоохранения запретили игрокам «Интера» выезжать из Италии, а матч против «Сассуоло» был отложен после того, как в команде выявили четыре случая коронавируса.
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