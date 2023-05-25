Игроки «Фиорентины» вышли к фанатам после поражения в финале Кубка Италии

Несколько игроков «Фиорентины», в том числе Антонин Барак, Роландо Мандрагора и Артур Кабрал, встретились с болельщиками после поражения от «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

Как сообщает Football Italia, они вышли к фанатам за пределы Олимпийского стадиона. На их лицах было видно разочарование, но они поговорили с болельщиками.

«Фиорентина» выходила в финалы Кубка Италии 11 раз и одержала в них 6 побед.