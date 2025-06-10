Футбол
10 июня, 13:07

Игрока «Спартака» признали лучшим в матче против Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В последнем для Лучано Спаллетти матче в качестве главного тренера сборной Италии его команда обыграла 9 июня Молдавию (2:0).

В составе молдован весь матч провел защитник «Спартака» Олег Рябчук. Издание Tuttosport назвало 27-летнего футболиста лучшим в сборной Молдавии с оценкой 6,5: «Он играет за «Спартак» и является самым талантливым среди тех, кого мы увидели против Италии. Был очень активен на своем левом фланге. Именно он сделал передачу на Никулеску, после которой тот забил отмененный гол. Ну а сам нанес опасный удар по воротам Доннаруммы».

Corriere dello Sport также поставила Рябчуку оценку 6,5, и это наивысший балл среди игроков сборной Молдавии. La Gazzetta dello Sport оценила спартаковца на 6,0.

32 минуты в составе сборной Молдавии провел 23-летний хавбек «Факела» Никита Моцпан: получил 6,0 от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 5,5 — от Tuttosport.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Олег Рябчук
    Если сравнить Рябчука с игроками этого же амплуа в других клубах, то очевидно что Олег может провести и шикарный матч, когда они с Маркиньосом будут разрывать правый фланг соперников в клочья, но может и действовать невпопад, это ещё куда ни шло, но бывает что его вообще не видно, еле двигается. Если сравнить с Мозесом из ЦСКА, Сантосом из Зенита, Самошниковым из Локо, Безруковым из Рубина, даже с Петровым из Краснодара, пусть некоторые и на другом фланге играют, - у них таких слабых игр почти не бывает. Возможно это просто только мое впечатление, но там крайние защитники как-то постабильнее выглядят. Это называется разность в классе.

    10.06.2025

    • Раньери отказался от работы в сборной Италии

    Тудор останется главным тренером «Ювентуса»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 15 11 0 4 34-14 33
    2
    		 Милан 15 9 5 1 24-13 32
    3
    		 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
    4
    		 Рома 16 10 0 6 17-10 30
    5
    		 Ювентус 16 8 5 3 21-15 29
    6
    		 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
    7
    		 Комо 15 6 6 3 19-12 24
    8
    		 Лацио 16 6 5 5 17-11 23
    9
    		 Аталанта 16 5 7 4 20-18 22
    10
    		 Кремонезе 16 5 6 5 18-18 21
    11
    		 Сассуоло 16 6 3 7 21-20 21
    12
    		 Удинезе 16 6 3 7 17-27 21
    13
    		 Торино 16 5 5 6 16-26 20
    14
    		 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
    15
    		 Кальяри 16 3 6 7 17-23 15
    16
    		 Дженоа 16 3 5 8 16-24 14
    17
    		 Парма 15 3 5 7 10-18 14
    18
    		 Верона 15 2 6 7 13-22 12
    19
    		 Пиза 16 1 8 7 12-22 11
    20
    		 Фиорентина 16 1 6 9 17-27 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    20.12 20:00 Лацио – Кремонезе 0 : 0
    20.12 22:45 Ювентус – Рома 2 : 1
    21.12 14:30 Кальяри – Пиза 2 : 2
    21.12 17:00 Сассуоло – Торино 0 : 1
    21.12 20:00 Фиорентина – Удинезе 5 : 1
    21.12 22:45 Дженоа – Аталанта 0 : 1
    14.01 20:30 Наполи – Парма - : -
    14.01 22:45 Интер – Лечче - : -
    15.01 20:30 Верона – Болонья - : -
    15.01 22:45 Комо – Милан - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    Интер

    		 8
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 7
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 6
    П
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 5
    Николас Пас
    Николас Пас

    Комо

    		 5
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 13 1 4
    Маттиа Дзакканьи
    Маттиа Дзакканьи

    Лацио

    		 14 1 3
    Мариано Троило
    Мариано Троило

    Парма

    		 5 1 2
    Вся статистика

