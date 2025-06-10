Игрока «Спартака» признали лучшим в матче против Италии
В последнем для Лучано Спаллетти матче в качестве главного тренера сборной Италии его команда обыграла 9 июня Молдавию (2:0).
В составе молдован весь матч провел защитник «Спартака» Олег Рябчук. Издание Tuttosport назвало 27-летнего футболиста лучшим в сборной Молдавии с оценкой 6,5: «Он играет за «Спартак» и является самым талантливым среди тех, кого мы увидели против Италии. Был очень активен на своем левом фланге. Именно он сделал передачу на Никулеску, после которой тот забил отмененный гол. Ну а сам нанес опасный удар по воротам Доннаруммы».
Corriere dello Sport также поставила Рябчуку оценку 6,5, и это наивысший балл среди игроков сборной Молдавии. La Gazzetta dello Sport оценила спартаковца на 6,0.
32 минуты в составе сборной Молдавии провел 23-летний хавбек «Факела» Никита Моцпан: получил 6,0 от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 5,5 — от Tuttosport.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|
2
|Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|
3
|Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|
4
|Рома
|16
|10
|0
|6
|17-10
|30
|
5
|Ювентус
|16
|8
|5
|3
|21-15
|29
|
6
|Болонья
|15
|7
|4
|4
|23-13
|25
|
7
|Комо
|15
|6
|6
|3
|19-12
|24
|
8
|Лацио
|16
|6
|5
|5
|17-11
|23
|
9
|Аталанта
|16
|5
|7
|4
|20-18
|22
|
10
|Кремонезе
|16
|5
|6
|5
|18-18
|21
|
11
|Сассуоло
|16
|6
|3
|7
|21-20
|21
|
12
|Удинезе
|16
|6
|3
|7
|17-27
|21
|
13
|Торино
|16
|5
|5
|6
|16-26
|20
|
14
|Лечче
|15
|4
|4
|7
|11-19
|16
|
15
|Кальяри
|16
|3
|6
|7
|17-23
|15
|
16
|Дженоа
|16
|3
|5
|8
|16-24
|14
|
17
|Парма
|15
|3
|5
|7
|10-18
|14
|
18
|Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|
19
|Пиза
|16
|1
|8
|7
|12-22
|11
|
20
|Фиорентина
|16
|1
|6
|9
|17-27
|9
|20.12
|20:00
|Лацио – Кремонезе
|0 : 0
|20.12
|22:45
|Ювентус – Рома
|2 : 1
|21.12
|14:30
|Кальяри – Пиза
|2 : 2
|21.12
|17:00
|Сассуоло – Торино
|0 : 1
|21.12
|20:00
|Фиорентина – Удинезе
|5 : 1
|21.12
|22:45
|Дженоа – Аталанта
|0 : 1
|14.01
|20:30
|Наполи – Парма
|- : -
|14.01
|22:45
|Интер – Лечче
|- : -
|15.01
|20:30
|Верона – Болонья
|- : -
|15.01
|22:45
|Комо – Милан
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|5
|
|
Николас Пас
Комо
|5
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|13
|1
|4
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|14
|1
|3
|
|
Мариано Троило
Парма
|5
|1
|2