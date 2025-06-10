Игрока «Спартака» признали лучшим в матче против Италии

В последнем для Лучано Спаллетти матче в качестве главного тренера сборной Италии его команда обыграла 9 июня Молдавию (2:0).

В составе молдован весь матч провел защитник «Спартака» Олег Рябчук. Издание Tuttosport назвало 27-летнего футболиста лучшим в сборной Молдавии с оценкой 6,5: «Он играет за «Спартак» и является самым талантливым среди тех, кого мы увидели против Италии. Был очень активен на своем левом фланге. Именно он сделал передачу на Никулеску, после которой тот забил отмененный гол. Ну а сам нанес опасный удар по воротам Доннаруммы».

Corriere dello Sport также поставила Рябчуку оценку 6,5, и это наивысший балл среди игроков сборной Молдавии. La Gazzetta dello Sport оценила спартаковца на 6,0.

32 минуты в составе сборной Молдавии провел 23-летний хавбек «Факела» Никита Моцпан: получил 6,0 от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 5,5 — от Tuttosport.