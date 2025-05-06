Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

6 мая, 08:27

Игрока «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии перед матчем с «Барселоной»

Алина Савинова
Маркус Тюрам.
Фото AFP

Актриса фильмов для взрослых Шарлотта Лавиш обвинила форварда «Интера» Маркуса Тюрама в домашнем насилии.

Девушка выложила в своих соцсетях видео, на котором показала следы побоев. Она утверждает, что они были нанесены футболистом, когда тот еще выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». По словам Лавиш, Тюрам запер ее в комнате и напал на нее, пытаясь удалить данный ролик.

На вопрос подписчиков, почему она решила заявить об этом лишь спустя три года, Лавиш ответила, что не преследует финансовую выгоду и считает, что игрок не понесет никакого наказания.

Тюрам играл за «Боруссию» с 2019 по 2023 год, после чего присоединился к «Интеру». Во вторник, 6 мая, клуб из Милана примет на своем поле «Барселону» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Тюрам
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
В Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Овечкин забросил 902-ю шайбу в чемпионатах НХЛ
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Орбан выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Ну и где сам видос? Тема не раскрыта...

    06.05.2025

  • Горын

    Анюта, а где вывод, что это Газпром во всём виноват?

    06.05.2025

  • Академик

    Побои получены в результате попытки насильственного удаления ролика со следами этих побоев. Я правильно всё прочитал?

    06.05.2025

  • Rutozid

    Он сам подготовил почву. Сожительствуйте с семьями и будет вам счастье.

    06.05.2025

  • bvp

    Против Интера применяют грязные методы борьбы.

    06.05.2025

  • Gordon

    Ещё одна девка лёгких денег захотела

    06.05.2025

    • Консейсау — о победе над «Дженоа»: «У «Милана» сильная и сплоченная команда»

    Экс-футболист «Ромы» Тотти ответил на критику своего приезда в Россию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    2
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    3
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    4
    		 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
    5
    		 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
    6
    		 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
    14
    		 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
    19
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    20
    		 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости