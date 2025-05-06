Игрока «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии перед матчем с «Барселоной»

Актриса фильмов для взрослых Шарлотта Лавиш обвинила форварда «Интера» Маркуса Тюрама в домашнем насилии.

Девушка выложила в своих соцсетях видео, на котором показала следы побоев. Она утверждает, что они были нанесены футболистом, когда тот еще выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». По словам Лавиш, Тюрам запер ее в комнате и напал на нее, пытаясь удалить данный ролик.

На вопрос подписчиков, почему она решила заявить об этом лишь спустя три года, Лавиш ответила, что не преследует финансовую выгоду и считает, что игрок не понесет никакого наказания.

Тюрам играл за «Боруссию» с 2019 по 2023 год, после чего присоединился к «Интеру». Во вторник, 6 мая, клуб из Милана примет на своем поле «Барселону» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.