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Игрок «Вероны» заразился коронавирусом

12:26
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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний немец уже помещен на самоизоляцию. Остальные игроки клуба сдали отрицательный тест.

В текущем сезоне Гюнтер провел 3 матча в серии А.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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