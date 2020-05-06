Игрок «Торино» сдал положительный тест на коронавирус

У футболиста «Торино» диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Имя игрока не указано.

Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, ? emersa una positivit? al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, ? stato posto immediatamente in quarantena e verr? costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020

Сообщается, что это первый случай заражение COVID-19 в клубе. Футболист помещен на карантин, за его состоянием будут наблюдать врачи. Указано, что болезнь проходит бессимптомно.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был прерван. Дата его возобновления пока неизвестна.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 777 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 261 205 человек умерли, выздоровели — 1 275 296.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.